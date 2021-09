VIDEO | Stockmann esitles „Uue ajastu esilinastus“ moešõul sügistalvist premium moodi

„Algav sügistalvine moehooaeg toob pärast pikemat pausi meieni palju uut ja põnevat. Elu on tasapisi pöördumas tavapärasesse rütmi ja oleme kõik uue ajastu ootel. Uus etapp lubab jätta seljataha kõik keerulise, et me saaks taas nautida kohtumisi ja koosveedetud aega ning ammutada inspiratsiooni sügiseselt küpsetest ja külluslikest värvidest, lõhnadest ja ilust meie ümber,“ ütleb Stockmanni kaubamaja müügidirektor Mairika Juhandi.