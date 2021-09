22aastane Tiaré Truss kuulub põlvkonda, kelle jaoks on virtuaalne raha elementaarne, mistõttu ei tekitanud ka krüptoraha temas suurt imestust. Ja nüüd tõdeb ta, et teeb ilmselt oma esimese kodu laenu sissemakse krüptoga teenitud raha eest. Kuidas tal see õnnestus?