Just see on põhjus, miks praegu on kõige parem aeg uute eesmärkide seadmiseks

Siin on mõned viisid, kuidas alustada uute eesmärkide seadmist:

Alustuseks, tähista seda, mida oled juba saavutanud.

Jah, 2021. aasta on juba rohkem kui üheksa kuud kestnud ja isegi, kui need kuud on möödunud teisiti kui jaanuaris ette kujutasid, tasub võtta hetk, et seniseid saavutusi siiski tähistada, isegi kui need on väga väikesed. Sel on ka teaduslik põhjendus: 2016. aastal läbi viidud uuringu järgi mõjub komplimentide aktsepteerimine ja väikeste võitude tähistamine hästi nii tujule kui produktiivsusele.

Seega, enne, kui pea ees uute eesmärkide täitmisesse sukeldud, kiida end juba tehtu eest. Sa väärid seda, isegi kui kiidusõnad pärinevad sult endalt.

Kui panid jaanuaris eesmärgid paika, uuri, kuidas sul nendega edeneb.

Olenemata sellest, kas usud uusaastalubadustesse, valisid aastat kirjeldama ühe sõna või otsustasid lihtsalt, et sel aastal õpid lõpuks ometi mediteerima, nüüd on hea aeg, et oma aastat analüüsida ja mõelda, kas asjad on ikka läinud nii nagu jaanuaris lootsid. Raamatu “Ready Enough: Your 7-Step Guide for Life’s Hardest Decisions” autor Marin Laukka soovitab küsida endalt mõned küsimused:

Millist tulevikku sa aasta alguses endale ette kujutasid?

Mis on üks asi, mida sa enam teha ei taha, üks asi, millega soovid alustada ja üks asi, millega tahaksid jätkata?



Kui vaatad tagasi ja avastad, et sa ei ole sammukestki oma eesmärkidele lähemale astunud ega soovi ka, on täiesti okei, kui otsustad neid eesmärke ka muuta ja lubada endale midagi, mis sobitub paremini selle inimesega, kes täna oled.

Mõtle, kuidas tahaksid aastat lõpetada.

Selleks, et peegeldada ja kujutada ette, milliseks su ülejäänud 2021. aasta kujuneb, on mitmeid viise mediteerimisest päeviku pidamise ja sõbraga jalutama minekuni välja. Kui pidasid jaanuaris päevikut, on just nüüd näiteks hea viis üle lugeda, millised lubadused kirja panid ja kuidas (ja kas) minna nendega edasi.

Pea meeles, kõige olulisem on, et oleksid ise rahul ja õnnelik.

