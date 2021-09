FOTOD | Supermodellid ja staarid on otsustanud, et just need on selle sügise kõige popimad madalad kingad

Lisaks n-ö "inetutele" botastele ja platvormkingadele olid just kobakad loafer-stiilis kingad 90ndate tütarlaste lemmikud ning nüüd, kui igal hooajal mõned sellest perioodist pärit moeesemed taas trendikaks muutuvad, on needki tagasi. Selles on veendunud nii Bella Hadid, Katie Holmes, Rita Ora ja paljud teised moekad staarid.



