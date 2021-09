Uus trend – spreivitamiinid

„Spreivitamiinid on kõige uuem, efektiivsem ja innovaatilisem viis vitamiinide tarbimiseks. Seda sellepärast, et seda on lihtne teha ning sellest on nii palju rohkem võita,” ütleb Kristi ja soovitab traditsioonilised vitamiinid spreide vastu välja vahetada. „Igapäevaselt vitamiine võttes on mugavus ja muidugi efektiivsus ehk tulemus meie jaoks kõige olulisemad. Vastumeelselt ei taha keegi meist miskit teha ja ebamugavate kapslite ning tablettide neelamine on tihtipeale just seda. Lisaks sõltub traditsiooniliste vitamiinide imendumine meie seedimisest, mille puhul on inimestel aina rohkem probleeme, aga spreide puhul ei mängi see üldse rolli.”