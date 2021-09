Tavapäraselt toimub moemaailma tähtsündmus, Met Gala küll maikuu esimesel esmaspäeval, kuid COVID-19 tõttu edasi lükatud gala langes 2021. aastal hoopis keset traditsioonilist moekuud, septembrit, mis tähendab, et staarid olid veelgi rohkem vaeva näinud, et just nende kostüümid teiste seast välja paistaksid. Vaatepilt oli tõeliselt lummav.