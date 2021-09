FOTOD | Soeta targalt: need on kolm riideeset, mida sel sügisel kindlasti vajad ja veel aastaid kannad

Uueks hooajaks rõivaste soetamine on nagu aktsiaturul investeerimine : pane paika kindel strateegia (näiteks soeta asju, millesarnaseid sul veel pole), hajuta portfooliot (loe: ostukorvi) ja väldi riskantsete valikute tegemist, mida hiljem kahetseda võid (väikesed päikeseprillid, sokk-ketsid jms.). Selleks, et su elu lihtsamaks muuta, jagab portaal goop.com, millised on kolm rõivaeset, mida veel aastaid kannad.