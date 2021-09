Lätis avatakse ilu- ja tervisetooteid valmistav tehas

Püstitatud eesmärkide täitmiseks pandi kokku professionaalne meeskond, kel on suur kogemus tootmisvaldkonnas ja toote turuletoomises nullist alates ning kes kindlustab tootmisprotsesside ettevalmistuse Millmaxis. Meeskonda kuuluvad tehnoloog, insener, meister, abitöölised, raamatupidaja, hankespetsialist, tootmisjuht. Lähiajal on plaanis kaasata mitu operaatorit, pakkijat ja laotöölist, mis võimaldab aasta lõpuks suurendada Millmaxi töötajaskonda 15 töötajani.

Millmaxi suureks konkurentsieeliseks on see, et ettevõte pakub täielikku teenusetsüklit – alates tooteideest kuni selle väljatöötamise ja edendamiseni. Oma teadus- ja arenduslabori olemasolu võimaldab tooteid igal moel analüüsida, kuid ka kliendi tellimusel turu uusimaid trende arvestades uusi retsepte välja töötada, mis lubab ette näha toote võimalikku atraktiivsust juba selle tootmise ajal. Ettevõtte pakutavate muude teenuste seas on tootemargi kujundus, kaubamärgi registreerimine, patendi taotlemine ja valmistoodangu ladustamine.