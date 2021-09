FOTOD | Otsid uusi spordirõivaid? See trend teeb suurt comeback'i

Pusa-dressipüksid kombo

Sa ei pea olema olümpiasportlane, et kanda ühes komplektis pusa ja dressipükse. See klassikaline kombo sobib nii puhkushetkedesse, toidupoodi minnes või kodus trennivideot salvestades.

Suured patsikummid

Kes regulaarselt sporti teeb, see ilmselt teab, et lahtiste juustega on higistamine vägagi ebameeldiv. Seetõttu võiks öelda, et ka patsikummid on osa spordirõivastest ning 90ndatel olid need suured ja silmapaistvad.

Retrobotased

90ndate stiilis tossud on juba mõnda aega moes tagasi ning vaieldamatult kõige populaarsemad on just New Balance’i omad, mis annavad väljanägemisele laheda retroliku puudutuse.

Logodega spordirinnahoidjad

Logod olid 90ndate moes aukohal ja seda ka spordirinnahoidjate puhul.

Lisaraskused kätel ja jalgadel

Need kogukad raskused, mida kanti aastakümnete eest nii kätel kui ka jalgadel, on täna muutunud kantavamaks. Need on funktsionaalsed ja moekad ning muudavad ka kiire jalutuskäigu külapoodi kergeks trenniks.

Jalgratturipüksid





Kõige mugavam riietusese, mida oma garderoobi sobitada? Eks ikka need jalgratturipüksid, mida juba mitmendat aastat spordisaalis kohanud oled. Viimane aeg ka sul selle trendiga liituda.

Kõrged sokid





Nüüd, kui ilmad on muutumas jahedamaks, unusta lühikesed sokid ja vaheta need selliste vastu välja, mis ulatuvad kasvõi poolde säärde. Veel parem, kui neil on mõni spordibrändi logo ka peal.

Kõhukotid

Ka see on trend, mis on juba mõnda aega tagasi, ning nüüd tasub soetada enda kollektsiooni ka üks sportlikum versioon. Äkki ka selline, mis on helkuri eest nagu see fotol olev toode? Nii paistad talvel pimedas sportides autojuhtidele kaugelt silma.

Allikas: Well+Good