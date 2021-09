Milleks võtta kollageeni toidulisandina juurde, kui on 3 toitu, mis aitavad saavutada sama tulemuse?

Olgem ausad, keegi ei taha, et tema näonahk liiga vara liiga kortsuline välja näeks, mistõttu pannaksegi nii palju rõhku nahahoolduses just kollageeni taseme tõstmisele. See aga ei tähenda ainult õigete kreemide ja seerumite valimist, vaid väga oluline on ka see, mida sa seespidiselt nahale pakud. Lihtne viis on tarbida juurde erinevaid toidulisandeid, aga kas teadsid, et kollageeni taset on võimalik toetada ka läbi korrektse toitumise.