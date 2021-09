FOTOD | Eesti oma spordirõivaste bränd peab südameasjaks jätkusuutlike rõivaste tootmist

Eetiline ja läbipaistev tarneahel

Brändi südameasjaks on jätkusuutlike rõivaste tootmine. „Fennecfiti kangad tulevad Itaaliast ning tootmine toimub Portugalis. Rõivaste tootjaga oleme allkirjastanud ka käitumisjuhised, et tagada eetiline tootmine. See tähendab, et töökojad on reguleeritud Euroopa tööseadusele vastavalt, töötajate töötunnid jäävad normi piiresse ning kindlasti ei kasutata lapstööjõudu,“ selgitab Kool. Disainer on ka ise kindlaks teinud, et sõnad ei oleks ilusad vaid paberil: „Minu jaoks on väga tähtis, et tunneksin tootjat isiklikult. Seetõttu olen tootmist praeguseks ka kolmel korral külastanud ja veendunud, et kokkulepetest peetakse ilusti kinni.“

Fennecfit loob oma tooted suuresti taaskasutatud materjalidest, misjuures taaskasutusprotsent on hetkel 78%. „Teeme aga suurt tööd, et liikuda 100% taaskasutatud kanga peale ning otsime järjepidevalt ka organisatsioone ja koostööpartnereid, kellega üheskoos jätkusuutlikumasse tööstusesse ja keskkonda panustada,“ jutustab Kool ning lisab, et kindlasti on siht liikuda ka rahvusvahelise kandjaskonna suunas.

„Designed in Estonia“ vs „Produced in Estonia“

Viimastel aastatel on väga palju tähelepanu pööratud rõivatööstuse pahupoolele, mistõttu on Koolil hea meel, et ka Eesti brändid liiguvad üha enam jätkusuutlike otsuste suunas, ent samas ka tunnistab, et võrreldes Taaniga, kus Kool ise resideerub, on veel pikk tee minna.