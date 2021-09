Panid endale paika ideaalkaalu, kuhu soovid jõuda, ja sul ongi läinud päris edukalt, aga need viimased viis kilogrammi ei taha kuidagi kaduda? Tuleb välja, et see on täiesti tavapärane nähtus, sest mida saledam oled, seda rohkem soovib su keha olemasolevast kinni hoida, vahendab portaal Body and Soul.

Enne, kui teeme selgeks, kuidas siiski need üleliigsed viis kilo endast maha raputada, tuleb sul