VIDEO | Populaarne videomäng lõi käed Balenciaga moemajaga ja valmis noortepärane kollektsioon

Valminud kollektsiooni kuuluvad erinevad rõivad, aksessuaarid ja spreitooted, aga ka rõivad, mida on võimalik päriselt soetada ja kanda. See on ühtlasi ka esimene kord, kui popp videomäng on löönud käed mõne luksusmoefirmaga, vahendab portaal NYLON.