Viks ja... riukalik

Moepilti on märkamatult sisse imbunud preppy-stiil: palmikutega kudumid, vapidetailid, viisakad pintsakud ja ruudulised esemed. Aga moodsalt mõjuvad need moeklassikud just pisukese krutskiga.

Karolin Kuusik karolin.kuusik@annestiil.ee