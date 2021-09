Nende kahe tähemärgi esindajad eelistavad suure tõenäosusega endast nooremaid kallimaid

Teadupoolest üks kõige lapsemeelsemaid tähemärkide esindajaid, on täiesti loogiline, et Kaksikud eelistavad partnerit, kes on sama noorusliku iseloomuga nagu nad ise. Sel ajal, kui nende eakaaslased saavad lapsi, ronivad karjääriredelil ja sisustavad oma elu teiste täiskasvanutele omaste tegevustega, otsivad Kaksikud pidevalt seiklusi ja lõbusaid kogemusi.

Miski ei rõõmusta Lõvi tähemärgist inimesi rohkem kui see, et neid jumaldatakse, mistõttu köidavad neid partnerid, kes oskavad hinnata nende küpsust, iseseisvust ja kogemuste pagasit. Kuna Lõvid otsivad pidevalt heakskiitu, on nad vaimustuses, kui nende teine pool on teadlik, et just Lõvi on suhtes see targem pool.