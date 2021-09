See on esimene ost, mis Eda-Liis Kann ja Haldo Oravas kodu jaoks tegid ning mis ütleb mõndagi ka nende suhte kohta

Muuseas võib sellest otsust lugeda välja nii mõndagi ka nende suhte kohta. “Inimene kas on romantik või ta ei ole. Ta kas laseb ürgsel loomulikul tulesoojusel enda sisse tulla või ta ei lase. Alati on lihtsam mõelda: ah, las need romantilised küünlad ja ilusad tunded olla kuskil kaugel! Mõelda, et selleks pole aega. Teen tööd edasi, mis romantikast siin rääkida. Aga Haldo tuli ja paitas minus seda kohta, kus mu romantiline hing ellu ärkas. Tulnuks keegi teine, kes oleks mõjutanud maad kaevama, kaevaks ma senini. Aga Haldo toetas minu romantikat ja nii oleme ka kiirel ajal leidnud hetke, et istuda kamina ees ja lihtsalt tulle vaadata,” räägib Eda-Liis filosoofiliselt.