Eda-Ines Etti avaldas, mis talle Mart Vipsi juures juba esimesest kohtumisest silma jäi

Mardi loomuses leidub Inese meelest ka küllaga soojust. “Ja lapsed talle meeldivad! Nägin, kui hästi ta oma venna lastega sobib. Ja mäletan, et see pereloomise mõte ja initsiatiiv tuli ka just tema poolt. See tõi minusse ka teistmoodi enesekindlust.” Varasemast elust ta ei mäleta, et oleks olnud sel teemal vestlusi.