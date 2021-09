Moe- ja ilutoimetaja Karolin Kuusik jagab, kuidas tabada ära, millised trendid järgmisena populaarseks saavad

Algus ja hääbumine

Vaatad uusimate moe­kollektsioonide pilte ja mõtled: “Ei iial! Ma ei hakka elu sees neid laiu voltidega pükse kandma, seda enam, et need sobivad kindlasti vaid piits­peenikesele modellile.” Läheb mööda veidi aega ja näed neidsamu pükse Instagramis Bella Hadidi jalas, mõne aja pärast oma superstiilse sõb­ranna garderoobis. Ägedas moeseerias. Pühapäevaõhtuses meelelahutus­saates. Mõne nädala või kuu möödudes leiad end poe riietuskabiinis proovimas neidsamu pükse, mida esimest korda silmates mõtlesid, et kes küll selliseid kannaks. Nüüd on need sinu jalas ja tunduvad uudsed, põnevad, isegi ihaldusväärsed. Su keha ja aju pole veel uue vormiga harjunud, aga mõne aja pärast saab igast erilisest esemest norm. Neidsamu pükse kannavad lõpuks kõik ja need tunduvad preten­sioonitud, kuude möödudes isegi igavad.

Ilmselt on selline sündmuste jada sulle tuttav ja seda on ette tulnud nii mõnelgi korral. Kirjeldasin just ühe trendi algust ja hääbumist.