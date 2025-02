„Olen juba leppinud, et pigem olgu see antidepressantidega saavutatud ühtne “käib kah” versioon kui see variant, et ühel hetkel lubab armujoobes abikaasa kuu ja tähed taevast alla tuua ning teisel viskab abielutunnistuse vihahoos põrandale. Olen veendunud, et kui kedagi tõeliselt armastad, siis lepid sellega, et vahel ei ole kõike võimalik saada. Eriti veel olukorras, mis temast ei sõltu.“