FOTOD | Fennecfit, Human Highness, Cervo Volante ja Xenia Joost! Eile toimus Disainiööl vaatemänguline moeetendus D_O_M

Avalöögi andis sündmusele Eesti üks esimesi jätkusuutlikke spordirõivabrände Fennecfit, mille eesotsas on särav disainer Birgit Kool. Fennecfiti eesmärk on pakkuda naiste vajadustele vastavaid spordirõivaid ning samal ajal lähtuda täielikult keskkonnasäästlikest printsiipidest. See tähendab, et kõik Fennecfiti tooted on valminud ümbertöödeldud tekstiilidest: brändi kangad tulevad Itaaliast ning tootmine toimub Portugalis Euroopa tööseadusega reguleeritud partnerite töökodades, nii tagab Fennecfit eetilise ja läbipaistva tarneahela.