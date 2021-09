KLÕPS | Üllatav valik! Riia moenädala ametlik foto on inpsireeritud maailmakuulsate moeajakirjade kaanefotodest

Riia moenädal võlub moesõpru ka käesoleva hooaja ametliku fotoga, mille autoriks on vintaažrõivaste projekti Volga Vintage autor ja loominguline juht Sergey Hatanzeysky. “Pole midagi loomulikumat ja kaunimat emast, kes kallistab ja kaisutab oma beebit. Tuntud näitlejannad ja tippmodellid üle maailma on kaunistanud maailmakuulsaid moeajakirju — Vogue, Harper’s Bazaar, W jt — koos oma beebidega. Meil on ka Lätis palju ilusaid noori emasid ja üks neist on modell Anna Cepjolkina, kes kannab fotol Läti disaineri Elina Baltace (bränd Gummo) erkpunast pükskostüümi. See pilt sümboliseerib moetööstuse taaselustamist, mis peale pandeemia tekitatud kriisi tavapärase tegevuse juurde naaseb,” räägib Strahova.