Rätsep Ele Lindemanni sõnul tunnevad kliendid üha rohkem huvi selle vastu, kuidas oma rõivaid võimalikult jätkusuutlikult hooldada: „Kiirmoe rõivatööstuse toodangu tarbimine on kahjulik nii keskkonnale kui ka rahakotile ja olen täheldanud, et kliendid küsivad üha sagedamini, kuidas oma rõivaid hooldada nii, et need mitu hooaega vastu peaksid. Mida teadlikumalt oskame rätsepa juures või poes valikuid teha ning mida läbimõeldumalt oma garderoobi planeerime, seda rohkemateks aastateks meil oma rõivastest rõõmu jagub. Targalt tegutsedes säästame aega, raha ja ka keskkonda.“