Ilmumas on enesearenguteejuhi Tiit Trofimovi raamat “Lõpp on algus. Julgus elada iseendana”, kus ta muuhulgas räägib ka ja armukadedusest ning kuidas selle tundega hakkama saada. Trofimov selgitab, et armukadedus näitab, et sul on hirm. Sa ei ole endas kindel ega ela oma tões, sest sa arvad, et selleks et keegi sinuga koos oleks, pead sa teda omama.