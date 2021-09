Fitbit Versa 3 hoiab toonuses nii jõusaalihundi kui ka pereema

Jõusaalitreeninguid harrastavale Evely Ventslile on Fitbit Versa 3 asendamatu kaaslane. „Minu jaoks on oluline näha, mis „tsoonis“ mu pulss treeningu ajal on, sest kõrge pulsiga treenides kipub mul enesetunne halvenema.“

Naisena on Evely jaoks igivana ja oluline teema ka päevane kalorikulu kokkuvõte. See aitab jälgida, et kulutatav energia ületaks toiduga saadava. Oleneb muidugi eesmärkidest, mis on seatud, olgu see siis kaalukaotus või hoopis teadlik lihase kasvatamine.

Eesti epeevehklejale Erika Kirpule on Fitbit Versa 3 abiks tippspordist taastumisel. „Vaatamata sellele, et eelhooaeg algab alles mõne nädala pärast, ei suuda ma paigal püsida ja jätkan treenimist iseseisvalt.

Treeningprogrammidele ja keskendumisharjutustele lisaks on Fitbit Versa 3 rakenduses võimalik jälgida oma stressitaset ja toitumist. Olen end analüüsinud ning nüüd pakub äpp mulle iga päev erinevaid viise stressi leevendamiseks ja enesetunde parandamiseks.“

Huvitavate funktsioonidena toob Erika välja mindfulness-praktikad ja nädalaks suhkrust loobumise väljakutse „Sugar Challenge“.

Lastega kodus toimetav laulja Teele Viira on avastanud, et sammude ja kulutatud kalorite nägemine nutikellal suunab justkui iseenesest tema tähelepanu liikumisele. „Tänu Fitbit Versa 3 nutikellale käin rohkem jalgsi ja viibin hea meelega pikemalt lastega õues. Nutikella uneandmete põhjal on jällegi huvitav jälgida, kui palju on beebi kõrvalt olnud aktiivset REM-und ja mitu korda öö jooksul ärkan.“

Teelele meeldib kasutada sammulugeja infot enda motiveerimiseks. Väheste unetundide korral läheb ta võimalikult vara magama ega unusta end telekat ja telefoni vaatama.