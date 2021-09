FOTOD | New Yorgi moenädala üks kuumimaid soengutrende on imekaunis, lihtne ja väga klassikaline

Kuigi võiks öelda, et tegemist oli lihtsalt ühe kokkusattumusega, märkasime ka kolmanda, minimalistliku moebrändi Bevza modellidel sarnaseid soenguid. Muuseas paistab siit, et punutis ei pea nägema välja täiuslikult lihvitud, vaid toimib ka juhul, kui jätab mulje, justkui sa just ärkasid niiviisi üles. Seda muidugi heas mõttes.