See on hetk, kui kohvi joomine tuleks lõpetada

Märgid, mis viitavad, et oled ületanud piirid:

magad kehvasti või sind vaevab unetus;

oled sageli ärevil;

võtad teadmata põhjusel kaalus juurde;

sul jääb menstruatsioon vahele;

sul tekivad kõrvetised;

su vererõhk on liiga kõrge.



Tea, et kui jood kohvi vähem kui kuus tundi enne magama minekut, mõjutab see oluliselt su und (nii väidab üks 2013. aastal tehtud uuring). Ka ärevushäirete all kannatavad inimesed kipuvad olema kofeiini suhtes tundlikumad, mis põhjustab peavaluhooge, unetust ja südame puperdamist (väidab 2015. aastal tehtud uuring). Ka teisi ohumärke on erinevad uuringud tõestanud, mistõttu tasub terviseprobleemide tekkides kohvi joomisest loobuda.

Kuidas seda teha?

Healthline'i andmetel tajume kohvist loobumise võõrutusnähte 12-24 tundi peale sellest loobumist. Esineb peavalu, väsimust, ärevust, keskendumisraskuseid, masendustunnet, närvilisust, värinaid ja uimasust. Õnneks on need sümptomid ajutised ehk võivad kesta kaks kuni üheksa päeva ning on tipus 24 kuni 51 tundi peale loobumist.

Mõistlik oleks aga alustada samm-sammult. Kui teed selle otsuse liiga rangelt, on suurem tõenäosus, et langed kofeiini lõksu tagasi, mistõttu tasuks tasapisi asendada kruusitäis kohvi klaasi vee või kofeiinivaba teega. Täielikuks loobumiseks võib kuluda kaks kuni kolm nädalat, aga see on võimalik.

Kui tunned end edaspidi hommikuti väsinuna, kasuta selle vastu teisi toimivaid vahendeid, näiteks tee trenni, mine õue jalutama, tarbi tervislikku hommikusööki, joo piisavalt vett või kofeiinivaba kohvi. Ka hea muusika, hommikune jooga, mediteerimine ja tasakaalus unegraafik tulevad kasuks.