Tihti võib tunduda, et õnn on midagi hästi suurt, abstraktset, aga tegelikult on Dalí sõnul õnn juba täna siin, me saame iga päev leida loendamatul hulgal põhjuseid, asju, kogemusi, situatsioone ja tundeid, mis meid õnnelikuks teevad.

“Selleks, et me teaksime neid asju oma keskkonnas vaadata, enda sees tunnetada või märgata, peame teadma, mis on meie enda õnneallikas,” tõdeb ta.