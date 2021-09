FOTOD | Nagu kaks tilka vett: hertsoginna Catherine'i glamuurne Bondi-filmi esilinastuse kleit oli inspireeritud printsess Dianast?

Hertsoginna tehtud valik oli äärmiselt sarnane kleidile, mida printsess Diana kandis 1985. aastal James Bondi filmi "A View to Kill" esilinastusel. Seegi oli sätendavast metalsest kangast, rõhutatud vöökoha, patšokkide ja sügava v-kaelusega. Diana kombineeris kleidi hõbedaste kontsakingadega.

Tegemist pole ka esimese korraga, kui Catherine on printsess Dianale sarnaseid rõivaid kandnud ja ta on tänu sellele alati kiidusõnadega üle valatud. Paistab, et sama joont tasub jätkata.