Aegumatust aksessuaarist on saanud klassikalise disainiga nutiseade

Esimene ikooniline ajanäitaja

Arvatakse, et esimene naiste käekell loodi 1810. aastal Bregueti poolt. Käekell nägi sel ajal välja veel pisut taskukella moodi: selle sai kinnitada käevõru külge ning kanda randmel. Teadaolevalt loodi esimene käekell Napoli kuninganna Caroline Murati jaoks. See ikooniline ajanäitaja aga inspireeris mitmeid teisigi kellasseppi ja nii hakati naiste käekelli tootma järjest enam. Esialgu olid kellad muidugi üsna kõrge hinnaga ja seetõttu ei saanud suurem osa elanikest neid endale lubada. Peamiselt kandsidki neid aristokraatlikud naised ja naised Euroopa kuninglikes kohtutes. Alles 19. sajandi lõpus hakkasid naiste käekelli kasutama laialdasemalt. Praeguseks hetkeks on naiste käekellad muutunud aga kaasaegse moe põhikomponendiks.

Teekond käekellast nutikellani

Päris esimene nutikell valmis aastal 1984. Kui esialgu meenutasid need oma välimuse poolest pigem ulmekirjandusele omaseid tunnusjooni, siis viimase tipptehnoloogia järgi arendatud nutikellad on saanud ajatu klassikalise välimuse ja elegantse disaini. “Näiteks uuel Huawei Watch 3 Elite kellal on klassikaline metallist rihm, mis muudab selle sobivaks nii ärikohtumisteks, sõbrannadega kohtumiseks kui ka trenni tegemiseks. Nutikell on minimalistliku disainiga – ümmargune, sellel on ülitundlik puuteekraan ning pöörataval kroonil ei ole üleliigseid ebavajalikke nuppe,” tutvustab Huawei koolitusjuht Jekaterina Mišina viimase aja kõige uuemat ja moodsamat nutikella.

Mitte ainult kaunis ehe