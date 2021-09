Raamatunäide, kuidas teha petvale mehele tagasi: väikesed viisid, mida Melania Trump kasutas Donaldi puhul

USA eelmine esileedi Melania Trump on kooselus Donald Trumpiga pidanud neelama alla nii mõnegi abikaasa sobimatu teo. See aga ei tähenda, et ta vaatas mehe käitumist tuima pilguga kõrvalt pealt, vaid leidis endale sobivad viisid, kuidas suletud uste taga mehele tagasi teha. Nii väidab endine Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham oma peagi ilmuvas raamatus "I'll Take Your Questions Now".