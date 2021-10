Moefilmide festivali MoeKunstiKino tuleb taas! Milliseid põnevaid filme sel korral näeme?

Dokumentaal “Cardini moemaja” (House of Cardin) peategelaseks on legendaarne prantsuse moelooja Pierre Cardin, kes pälvis moemaailma imetluse omanäoliste kollektsioonidega.

Film “Margiela — oma sõnadega” (Margiela — In His Own Words) toob kulisside tagant avalikkuse ette alati privaatsust hinnanud ning enda isikut varjanud geniaalse moelooja Martin Margiela — muidugi vaid häälena.