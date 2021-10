FOTOD | Carmen Klooreni uut sügis-talvist kollektsiooni iseloomustab mängulisus

Kollektsioon toob tagasi diskoajastust inspireeritud sära ja julged siluetid. Külmadeks talveõhtuteks on Carmen Klooren loonud oma esimese villa-kašmiiri mantlite kollektsiooni. Mantlid on nii vabalt istuvas kui ka form-fitting lõikes ja annavad kliendile laia valiku erinevate siluettide vahel.

Kollektsiooni seob klassikaline ja ajatu stiil, mille bränd oma käekirjaga on edukalt sidunud. Brändi signatuuriks on naiselik ja ajatu aeglane mood. Iga look on hoolikalt läbi mõeldud ja seob mugavuse elegantsusega. Lihtne, silmapaistev, mänguline klassika - see kõik iseloomustab moebränd Carmen Klooreni uue kollektsiooni olemust.