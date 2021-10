FOTOD | Moenädalale avapaugu andev Kristel Kuslapuu looming on inspiratsiooni saanud neilt, kes külvavad vaenu ja hirmu

Kõik Kristel Kuslapuu kollektsioonid on kootud ja õmmeldud väikestes vabrikutes nii Eestis kui Leedus. Kasutusel on vaid keskkonnasõbralikud kangad (Oeko-Tex standardi sertifikaadiga), mis on sobilikud kandmiseks nii ülitundlikele allergikutele ning lastele. Kangad ja lõngad on 100% puuvillast ja Meriino villast, mis tagab toote taaskasutamisvõimaluse. “Kanga- ning lõngavabrikud, mille oleme valinud, on pika rohelise mõtteviisiga ajalooga. Hindame nende läbipaistvust ning algallikateni jälitatavust. Kõik õmblusaksessuaarid nagu nööbid, lukud, nöörid jne on samuti toodetud Euroopas,” tutvustab disainer brändi mentaliteeti.

Kristel Kuslapuu lõpetas 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemia moekunsti eriala. Ta on end täiendanud Stockholmis ja õpib hetkel Kopenhaagenis. Kristel on osalenud Tallinna, Riia, Kiievi, New York’i ja Londoni moenädalatel. 2015. aastal võitis Kristel Kuslapuu ERKI moeshow peaauhinna ning 2018 võitis Kristel Eesti mainekama moeauhinna - Kuldnõela. Kristeli looming on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu sellistes väljaannetes nagu Vogue Italia, British Vogue, KaltBlut ning One Magazine.

Kristeli loomingus on tähtsalt kohal naturaalsetete materjalide (puuvill, lamba-, kitse- või kaamlivill) kasutamine. Tootevalikus on nii kohalikult toodetud mugavusrõivad nagu dressipluusid, jakid, püksid, mütsid, kindad ning eksklusiivsed, Kristel Kuslapuu enda kootud kampsunid, mis on nummerdatud ning seetõttu unikaalsed kunstiteosed. Kristeli loomingut iseloomustavad skulptuursed suured, pehmed vormid, flirt edevate värvide ja julgete mustrite vahel. Kudumid läbi iroonia ja klišeede, mis ei pea õigustamiseks ja enese mugavalt tundmiseks valima sugu.

Piletid piletitaskust.