FOTOD | Loomus täidab Tallinn Fashion Weekil pikaaegse unistuse

Nii nagu toidulaud ja iluarsenal, saab ka moetarbimine olla tänapäeval teadlikult loomasõbralik. Selleks, et eetiliste valikute tegemine kergem oleks, soovib Loomus julmusevaba moeetenduse raames tutvustada kohalikke disainereid, kes loovad moodi loomade heaolu silmas pidades. “Leiame, et ükski loom ei pea kannatama sellepärast, et inimene soovib olla ilus või moodne. Kaunis saab olla ka loomasõbralikult! Moe-show märksõnad on loomasõbralik, jätkusuutlik ja eetiline,” kirjeldab Loomus, mida Tallinn Fashion Weeki moelaval näha saab.

“The Korsarsi julmusevaba moe-show kollektsioonilt võib oodata julgeid mustreid ja praktilisi igapäevaseid rõivaid. Meie eesmärk on näidata, kui lihtne on tegelikult teha julmusevabasid valikuid ja et need on praktilisemad ja ekspressiivsed. Eks igaüks teeb valikuid lähtuvalt enda moraali kompassist, aga me oleme materjali tasandil nii palju edasi arenenud, et moedisaineritel pole mitte mingit praktilist vajadust karusnaha järgi. Täpselt samuti tarbijad, teie jope hoiab teid rohke kuivana ja soojas, kui teie kasukas,” kostavad brändi eestvedajad Karl Korsar ja Hanna Korsar.