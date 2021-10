Drag queen’id Vilita ja Nordika: laval kanname mitu paari sukke, poroloonist tagumikku, korsetti — selle kõige all on päris saun

Kes need tegelased on, keda kehastate? Alter egod või midagi muud?

Vilita: Need on väljamõeldud karakterid. Minu tegelane on kindlasti selline, missugune ma päriselus pole. See on täielik vastand, väga järsk ja ekstreemselt ekstravagantne. See toob välja minust külje, mida muidu iga päev ei näe.

Nordika: Minu jaoks on Nordika täielik vastand. Ta on selline lõbus peotšikk, aga tavaelus olen pigem tõsine, kodune, töökas. Nordika tuleb välja, kui kogu kostüüm seljas ja meik peal.

Kes üldse on drag queen'id? Olete tantsijad, meelelahutajad, meigikunstnikud või midagi muud?

Vilita: Meile meeldib sõud teha! Ma ei tunne, et oleksin meigikunstnik või tantsija, kuigi natuke nagu olen stilistikaga seotud. Kombineerin kõigest midagi.

Nordika: Meelelahutaja võtab selle mu arvates hästi kokku. Mõtlen seda, et isegi kui me ei esine, käime hoopis drag'is peol, siis ka oleme meelelahutajad, sest inimesed tulevad juttu ajama, teevad pilti.

Teie viimasest esinemisest tehtud videotest oli näha, et kui tantsisite, oli terve tuba teid täis. Kas see sära tuleb kostüümidest või millestki muust?

Nordika: Ma arvan, et kostüüm ja kogu karakter annab nii palju etendusele juurde. Ilma kostüümi ja meigita ma ei julgeks selliselt inimeste ees kindlasti tantsida. Aga kui meik, riided, soeng on tehtud, siis ei tule isegi närvi enam sisse. See on kuidagi nii loomulik, et okei, nüüd ma lähen ja esinen!

Vilita: Kui kogu kostüüm on seljas, meik tehtud, siis ma tunnen end hästi naiselikuna, selline ultrafemme tegelasena. Pealegi need, kes tulevad sõudele, üldiselt teavad, mis juhtuma hakkab. Seega nad oskavad kaasa elada ja see on nii oluline. Publiku energia on pool sellest kogemusest, sest kui nad ei elaks kaasa, siis ilmselt ei julgeks ise ka sedasi tantsida. Toimuv on väga mõnus sümbioos.

Kui Vilita ja Nordika sündisid, siis kas neil oligi selline stiil nagu praegu?