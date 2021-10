VIDEO | Karin Rask selgitab, kuidas mõjutas vabakutseliseks näitlejaks hakkamine seda, et temast sai moelooja

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ patroon, näitleja ja omanimelise rõivabrändi looja Karin Rask oli vanemapuhkusel, kui jõudis mõttega sinna, et soovib tulla teatri palgatöölt ära. Selleks, et end selles uues rollis turvalisemalt ja tegusamana tunda, vajas ta aga mingit oma asja. Millega see kõik lõppes, räägib ta videos juba ise.