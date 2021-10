FOTOD | Moebränd Guess Activewear esitles tuntud nägudele enda uut sportliku kollektsioon

Spordiriiete kollektsiooni toodete põhirõhuks on “Sky is the Limit..” (tõlge — Ainult taevas on piiriks..), ning tooted on tehtud kõrgtehnoloogilistest venivatest materjalidest, mis istuvad mugavalt seljas. Just sellepärast said üritusel osalejad katsetada treener Evelina Säkk käe all Aerial-Hammock treeningut, kus kasutatakse spetsiaalset silmusekujulist õhukangast akrobaatiliste elementide õppimiseks.