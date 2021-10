Kuidas kõigest ühe minutiga perfektne meik saavutada?

Jumestusvaht sobib ideaalselt iga nahatooniga. Kerge ja õhuline koostis katab naha ebatasasused, kortsukesed ja punetuse. Nipp: kanna jumestusvaht nahale pärast päevakreemi, kuni soovitud katvus on saavutatud. Nii on seda lihtne hajutada ja lõpptulemus jääb sama ilus, nagu oleksid profi jumestuskunstniku juures käinud.

Volüümi andev huulepalsam täiuslike huulte jaoks. Huulepalsam on rikastatud E-vitamiiniga, hüaluroonhappe ja volüümipeptiidiga, mis omakorda niisutab huuli ning vähendab huulenaha karedust.

Nipp: kanna mati huulepulga peale imeliseks säraks või kasuta lihtsalt huultele volüümi andvaks viimistlemiseks. Lisaks on sarjas ka huulepalsam, mis hooldab huuli ja toob välja huulte loomuliku ilu. Huulepalsam jätab huuled pehmeks ja niisutatuks ning need tunduvad täidlasemad.

Volüümi andev ripsmetušš lisab ripsmetele pikkust ja mahulisust. Lisaks imelisele sügavmustale toonile on selles ka niisutavad ja hooldavad koostisosad.

Satiinhuulepulgad erinevates toonides. Huulepulk on väga pehme, kreemja tekstuuriga, intensiivselt katva värviga ja üheteistkümne toitva õliga. Tulemuseks soovitud tooni siidiselt ahvatlevad huuled.

Huulepliiats on intensiivse värviga, seda on lihtne täpselt peale kanda ja see püsib kuni kaheksa tundi. Ideaalne täiusliku ja kauapüsiva huulemeigi jaoks. Veekindel. Takistab huulepulgal üle huulekontuuri valguda.