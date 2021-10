NÄOHOOLDUSE ABC | Puhastuspiim või -vaht? Turba- või savimask? Igale näonahale on oma. Vaata järele, kas kasutad ikka õigeid tooteid

Näomaski töö on naha kiire turgutamine ja abistamine, mõne probleemi lahendamine ning silmaga nähtava tulemuse andmine. See saab sündida siis, kui maski koostisainete hulgas on tõhusad aktiivained ja nende kontsentratsioon on suurem kui kreemis. Hästi oluline on valida mask vastavalt naha olukorrale ja soovitud tulemusele. Punetavale ja karedale nahale savimask hästi ei mõju, õrn nahk võib happerikka maski tõttu punetama ja kipitama hakata. Pikemalt saad maskide ja nende mõju kohta lugeda meie kodulehelt .

Seerumid on kuum teema! Ja peabki olema, sest just seerum on sageli see väike, aga võimas võluvits, mis kreemile jõudu juurde annab ja naha „elama“ paneb. Põhiline küsimus seerumite kohta: kas ma pean kasutama kreemi, kui mul on seerum? Jah, pead! Seerum on nagu pesu ja kreem on nagu pealisriie – üks vormib ja tugevdab, teine katab ning kaitseb. Teine küsimus seerumite kohta: kas see käib kreemi alla või peale? Seerumit kanna alati kreemi alla, lase imenduda ja lisa kreem. Kolmas enim levinud küsimus: millal ja kui tihti seda kasutada? Siin soovitan jälgida tootjapoolseid kasutamisjuhiseid ja enda tunnetust. D’DIFFERENCE'i seerumid on veepõhised (H 2 O), need on aktiivainetepõhised ja lisaainetevabad ning seetõttu julgen neid soovitada igal hommikul ja õhtul, et pakkuda nahale kiiret ja tõhusat turgutust. Varasügisel on parim 5D Rejuvenating Face Serum. Selles on nelja erineva molekulmassiga hüaluroonhapet, mis hoiavad naha niiskustaseme kõrgel ega lase sügistuultel nahka kiusata.