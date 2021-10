Eksperdid annavad nõu! Kuidas hooldada aknelist nahka?

Väga oluline – kui mitte kõige olulisem – on naha puhastus! Eelistatult võiks kasutada vahtu või vahtgeeli, mis omakorda veega maha loputada. Kui on soov mitsellaarveega meiki eemaldada, tasub teada, et kuigi tootel võib olla kirjas, et see ei vaja mahaloputamist, võiks siiski korra veel veega näo üle loputada, eriti silmade piirkonna. Näokoorija võiks olla pigem õrnatoimeline. Ja koorida ei tohiks ärritunud nahka! Koorimise tihedus sõltub tootest – leidub ka selliseid õrnatoimelisi koorijaid, mida kantakse peale ööseks ja teatud perioodi vältel, näiteks kuu aega järjest. Tugevamate puhul piisab algul 2–3 korrast nädalas ja hiljem harvem. Kreemivaliku puhul võiks arvestada, et mida noorem nahk, seda enam on tähtis, et kreem oleks tundlikule nahale. Tugevatoimelisi kreeme võiks pigem kasutada lokaalselt, mitte kanda üle terve näo.