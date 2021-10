FOTOD | BRAND NO.8 naiselik kollektsioon toob moelavale salapära, graatsia ja sportliku modernsuse

Nagu brändile kohane, leiab kollektsioonist märke ja sümboleid. Näiteks ruumilised skulptuurilised elemendid ehk mandalad sümboliseerivad brändi meelsust ja fantaasia mõttekäiku. Disainer Svetlana Puzõrjova toob moelavale enda loodud reaalsuse, mida saavad kõik läbi kollektsiooni tunda, katsuda ja vaadata.

Kollektsioonis saab näha kahe vastanduva naistegelase olemust. Üks neist naudib elu, elab hetkes, võtab elult viimast, olles samal ajal ühtlasi graatsiline ja kindla olemusega. Tema rõivastus on saanud inspiratsiooni ratsastiilist. Teine naine aga on moderne naine, kelle hinges ja välimuses kajastub romaniline meeleolu. Ta armastab fantaseerida ning külastada erinevaid reaalsusi. Mõlemad naised võivad olla pärit erinevatest sajandidest, elada lossis või hoopis modernses, tänapäevasemas ajastus.

Kollektsioon viib omavahel kokku esialgu vastandlikuna tunduvad ajastud ja sajandid, võimaldades läbi fantaasia seigelda igal pool, oluliseks vaid see, milline on meie mõtteviis.

Brändi kandvaks jooneks on lõpmatuse märk ja see on esindatud ka värskes loomingus. “Iga lõpp on uus algus, samamoodi nagu algus võib olla ka millegi lõpp. Kõik juhtub tsüklitena. Päev lõppeb loojanguga ja pärast seda tuleb koit ehk uus algus. Inimesed on tihti küll lõpu suhtes pelglikud, aga igas lõpus on alguse seeme,” selgitab Puzõrjova oma loomingu filosoofilist külge.

Sügistalvine looming annab edasi sõnumit tasakaalust, mida universum vajab — kahe vastandi harmoonia on tasakaalu punkt. “Näiteks surm ei ole nii sünge nähtus, vaid kõik, mis me usume on ühtlasi ka reaalsus. Kui me usume, et see võib olla uus algus, siis nii ka on,” avab moelooja.