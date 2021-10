FOTOD | Arvad, et mitu korda Kreetat külastada pole mõtet? Siis jäävad mitmed ilusad kohad nägemata

Sellel Kreeka saarel on kõik, mis naudin­guks vaja — ilus loodus, paradiisi­rannad, ülimaitsev toit, palju ajalooliselt põnevaid paiku. Boonusena eestlasele normaalsed hinnad, umbes samad nagu meil.

Paari aasta tagusel esimesel Kreeta reisil veetsin kõik päevad põhjakaldal, kus asub palju imeliste randadega häid kuurorte, ja saare lõunakaldale üldse ei jõudnudki, kuigi kit­saima koha pealt on põhja­kaldalt sinna kõigest 12 kilomeetrit. Samas, 12 kilomeetrit Kreetal ei ole sama mis 12 kilomeetrit Eestis — sõita tuleb mööda serpentiine ja kohati väga katkisi teid, sest tihedad maavärinad Kreeta teekatetele just armu ei anna. Lisaks tuleb alati valmis olla väikeseks seisakuks, sest võib-olla on vaja üle tee minna kitsedel. Ja võib-olla on neil vaja seda teha hästi aeglaselt. Kreetalased ise ajakulu pärast ei muretse, vaid ütlevad sigá-sigá (kreeka keeles σιγά-σιγά, häälda sigaa-sigaa), mis tähendab eesti keeles, et aega on. Eestlasel tavaliselt aega ei ole, kuid Kreetal see lihtsalt tekib. Hiljemalt alates teisest reisi­päevast kaob tunne, et on kiire, ja elu on üksnes nauding.