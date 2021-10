FOTOD | Sügisene moehoroskoop: tähemärk ütleb ära, milline on see ÜKS trend, millega nüüd kaasa minna

Uue hooaja alguses tundub alati, et ei ole mitte midagi selga panna, aga samal ajal on väga palju uusi trende, mis võimaldavad meil riidekappi pisut värskendada. Kui tunned, et neid moesuundi on aga pisut liiga palju, siis lase oma tähemärgil otsustada, millega kaasa minna ja millest loobuda.

1