FOTOD | "Enesetapp ei ole moodne." Givenchy moemaja langes kriitika alla, sest sidus modellidele "köie" ümber kaela

Givenchy kevadsuvisest valmisrõivaste kollektsioonist võib leida kaelaehte, mis tõepoolest meenutab lähemal vaatlemisel katkenud köit kaela ümber. Mitmete moefännide sõnul on see pisut sarnane ka Burberry 2019. aasta sügistalvises kollektsioonis olnud "silmuse kapuutsile", mida tabas kaelaehtega sarnane kriitika. Tol korral ka Burberry tegevjuht Marco Gobbetti vabandas, et põhjustas nii paljudele inimestele ahastust ja tunnistas, et disain oli lõpuni läbimõtlemata, vahendab The Guardian.