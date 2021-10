Kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets jagab väärt nõu, mida iga naine võiks kuulata: see on sinu vabaduse võti

"Kui sa aga vaatamata eneseteostusele ja sõltumatusele ikka püsid ebarahuldavas suhtes, siis on põhjused juba muus: mugavus, kaassõltuvus, hirm üksinduse ees,” loetleb Tiina. “Naisel peaks alati olema võimalus lahkuda ebameeldivast olukorrast. Olgu sul kasvõi sada eurot sulas või kaardil, taksosõidu või rongipileti jagu, mida vajadusel kasutada. See on sinu eneseväärikuse tagatasku. Sinu vabaduse võti.”