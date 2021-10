Noor maalikunstnik Marita Liivak: näen ambitsioonikaid ja andekaid naisi, kelle potentsiaal jääb teostamata, sest kahtlus paneb kõik teed kinni

Marita, oled ületanud paljude kunstnike jaoks suurima väljakutse — töötada iseseisva kunstnikuna, ja seda edukalt. Kuidas see sul niivõrd noorelt õnnestunud on?

Noorelt õnnestus see mul seetõttu, et olen lapsest saadik õnnega koos olnud ning pole kunagi pidanud oma kutsumust otsima. See on minuga algusest peale kaasas olnud. Lisaks sellele olen