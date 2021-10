FOTOD | Rõivabränd August ei nõua kandjalt vanust, staatust, sugu, trende ega muid raame

August on 2014. aastal loodud rõivabränd, milles ühinevad naturaalsed kangad ning ajatu rõivadisain ning mis on pälvinud tunnustust nii kodumaiste tarbijate kui ka Eesti Moedisaini Liidu poolt. Augusti loojaks on eestlannast rõivadisainer Äli Kargoja, kes omandas moedisaini alase hariduse Pariisis Studio Berçot moekoolis. Pärast kogemust Nicolas Andreas Taralise (Pariis) ning Maison Martin Margiela (New York) ateljeedes naasis Äli 2014. aasta märtsis kodumaale, et viia ellu oma visioon kaunist rõivadisainist.