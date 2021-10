Me kõik jääme vanaks

Naise väline vananemine on elu osa, ent paljudele on selle tunnistamine tabu. Minnakse hoopis kaasa ealiste muutuste ümber ehitatud võimsa ilutööstusega ja “Sa näed nii noor välja!” liigitub kindla peale komplimentide kategooriasse.



Närtsivast (ehk on aeg hakata kasutama sõna “muutuvast”?) ilust ning vananemisega kohanemisest räägivad kolm imeliselt küpsenud naist: Oksana Tandit (47), Ingrid Veidenberg (53) ja Merle Randma (68).

Karolin Kuusik karolin.kuusik@annestiil.ee