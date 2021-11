Kuidas kaitsta oma silmi sinise valguse eest?

Vajadus silmade kaitsmise järele on tänapäeval suurem kui kunagi varem, sest inimesed veedavad märkimisväärse hulga aega erinevate ekraanide ees nii kontoris kui ka vabal ajal. Pidev ekraanide vaatamine koormab silmi rohkem kui näiteks raamatu lugemine. Üheks kahjustavaks teguriks on sinine valgus. Sageli puutuvad meie silmad sinise valgusega kokku kuni magamajäämiseni, nimelt voodis nutitelefoni ekraani lähedalt vaadates. Paraku aga ei mõjuta sinine valgus ainult meie silmi, vaid ka meie nahka ja unekvaliteeti. Pikaajaline sinise valguse kiirgus võib kahjustada naha kaitsekihti ja lagundada kollageeni, mis on ühed enneaegset vananemist põhjustavad tegurid. Sinise valguse prillid aitavad kaitsta silmaümbruse õrna nahka. Sinist valgust on toodud esile ka varjuküljena muidu efektiivsete ja energiasäästlike ruumivalgustite puhul, seega me kõik puutume sellega paratamatult vähemal või rohkemal määral kokku.