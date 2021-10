President Kersti Kaljulaid selgitab, miks ta jättis abikaasa ja lapsed oma ametiajal rambivalgusest välja

President Kaljulaidi sõnul oli see ka lastele kõige mõistlikum lahendus, et üks lapsevanem jääb rambivalgusest enam-vähem välja. "Lastel jäi võimalus ühe vanemaga enam-vähem anonüümselt poes käia," sõnas ta. "Hea küll, kui poekassas tuntakse, siis poes ringi liikudes ei pane keegi tähele. Selles mõttes jättis see lastele ikkagi võimaluse olla omaette. Lapsed ei olnud nii väikesed, aga ka mitte nii suured, et taluda minu ametit ja sellega kaasnevat tähelepanu täiskasvanud inimese moel."